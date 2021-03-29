К сходу Алонсо привела обёрточная бумага от бутерброда

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски поделился впечатлениями от Гран-при Бахрейна, а также рассказал, что стало причиной схода Фернандо Алонсо.

«Не лучшее начало сезона. Нам не хватило везения, это касается и квалификации, и гонки. Обе машины неплохо стартовали и отыграли позиции, Алонсо закрепился в топ-10. После его первого пит-стопа у нас возникли небольшие проблемы, так что пришлось немного придушить мощность мотора.

После второй остановки в задний воздуховод тормозов попала обёрточная бумага от бутерброда. Это привело к повышению температуры и повреждению тормозной системы. В итоге мы приняли решение сойти, руководствуясь вопросами безопасности. Это была очень невезучая гонка для Фернандо, особенно с учётом того, как сильно он выглядел», — приводит слова Будковски пресс-служба «Альпин».