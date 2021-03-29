Хэмилтон побил ещё один рекорд Михаэля Шумахера

Действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, превзошедший уже несколько рекордов легендарного Михаэля Шумахера, по итогам Гран-при Бахрейна побил ещё один рекорд немца.

После победы в Сахире количество кругов, на которых Льюис лидировал, достигло уже 5126, в то время как Шумахер за годы карьеры лидировал в общей сложности 5111 кругов, сообщает официальный сайт Формулы-1.

В топ-5 этого своеобразного рейтинга также входят действующий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, который лидировал на 3495 кругах, а также легендарный Айртон Сенна и Ален Прост. Бразилец возглавлял пелотон 2931 круг, а Прост — 2683.

Напомним, в случае завоевания титула в 2021 году Хэмилтон станет единственным восьмикратным чемпионом Ф-1. В минувшем сезоне он по количеству титулов настиг всё того же Шумахера.