В ФИА объяснили, почему Хэмилтон мог 29 раз срезать поворот, но Ферстаппен вернул позицию

Спортивный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал ситуацию с четвёртым поворотом трассы в Бахрейне, принимавшей Гран-при Формулы-1. Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Льюис Хэмилтон, сделавший так 29 раз — регулярно проходили этот поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.



«Если случается обгон с машиной за пределами трассы и она получает долгосрочное преимущество, то я выхожу в радиоэфир и предлагаю команде, чтобы они незамедлительно вернули позицию. Это было обговорено очень ясно.



Что же касается допустимости того, что люди выезжают за пределы трассы во время гонки, то это было упомянуто на встрече с гонщиками в пятницу. Также были выпущены заметки от гоночной дирекции, что это место не будет контролироваться. Но всё время сохранялся контроль, чтобы, в соответствии со спортивным регламентом, не было получено долгосрочное преимущество», — приводит слова Маси Motorsport Week.