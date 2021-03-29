Сайнс оценил первую гонку в составе «Феррари»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1.
«Думаю, мы провели солидную первую гонку. Для меня было очень важно проехать всю дистанцию и набраться опыта в работе с машиной. Возможно, именно в этом причина, почему в этот раз я сильно не рисковал на старте, что стоило мне пары мест. Было интересно посмотреть, как машина будет себя вести в грязном воздухе на старте гонки, и я знал, что у меня будет возможность отыграться, как только войду в ритм.
Когда гонка устаканилась, я начал атаковать круг за кругом, и думаю, что мы показали очень сильный темп на шинах «медиум» и особенно на «харде» на последнем отрезке. Мне также удалось провести несколько хороших обгонов, так что в целом хорошая гонка.
Я доволен работой, которую мы вели весь уик-энд. «Феррари» хочет большего. Я хочу большего. Но это был многообещающий старт», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.
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