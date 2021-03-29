Алонсо прокомментировал первую гонку в Формуле-1 после двухлетнего перерыва

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал результат Гран-при Бахрейна. Эта гонка стала для испанского ветерана первой после двухлетнего перерыва в Формуле-1. Гоночный уик-энд для Алонсо сложился неудачно, он был вынужден сойти с трассы из-за проблем с тормозами.

«Я по-прежнему нахожусь не в 100% форме. Я выиграл некоторые дуэли, но не все. Мне нужно немного больше скорости и уверенности в болиде, чтобы я мог извлекать максимум.

У меня есть большой резерв, чтобы прибавить. Я допустил мелкие ошибки.

Во время гонки мы боролись с «Феррари» и «Маклареном». Посмотрим, сможем ли мы доработать болид к следующим гонкам. Надеюсь, мы сделаем шаг вперёд. У нас есть время, чтобы определить все проблемы и слабости болида и устранить их. Год может сложиться для нас удачно, в середине таблицы будет плотная борьба.

В то же время для меня день был хорошим, были отличные моменты: первые круги, борьба с другими машинами, адреналин», — цитирует Алонсо Marca.