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Сало: Мазепину не место в Формуле-1

Сало: Мазепину не место в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало прокомментировал неудачное выступление российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина во время Гран-при Бахрейна. Дебютная гонка россиянина завершилась уже на первом круге: 22-летний пилот попал в аварию и разбил болид.

«Этому парню просто не место в Формуле-1», — цитирует Сало GrandPX со ссылкой на финский телеканал C More.

Россиянин после аварии взял вину за произошедшее на себя. Он также принёс извинения команде.

Видео: авария Мазепина в дебютной гонке в Формуле-1

Уик-энд для Мазепина не задался. Он показал худшее время в квалификации. При этом российского пилота развернуло в первой и третьей попытках.

В то же время руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал отказаться от жёсткой критики в адрес Мазепина. Перед началом сезона Штайнер говорил, что Мазепину и его напарнику Мику Шумахеру нужно многому научиться.

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