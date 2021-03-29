Марко: Ферстаппен ещё даже не вернулся на трассу, когда сказали вернуть позицию Хэмилтону

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результат Гран-при Бахрейна. Пилот команды Макс Ферстаппен, выигравший поул во время квалификации, финишировал вторым, пропустив вперёд Льюиса Хэмилтона. Ферстаппен в концовке обогнал Хэмилтона за пределами трассы, но вернул британцу лидерство согласно приказу дирекции гонки.

«Макс ещё даже не успел вернуться на трассу, когда нам сказали, что нужно вернуть позицию Хэмилтону. Я даже не знаю, что могло бы произойти, если бы Макс ослушался. Но он решил поступить так, как ему сказали, посчитав это соблюдением спортивного принципа.

И, конечно, потом Хэмилтон действовал очень умно. Он снизил скорость до тех пор, пока не обогнал Макса вновь. Его шины уже были изношены, но он смог их восстановить. А мы из-за грязи на шинах уже не могли атаковать Льюиса в концовке.

Мы были близки, но, чтобы обогнать «Мерседес», нужно провести безупречную гонку», — цитирует Марко GPBlog.