Резервный пилот «Хааса» рассказал о проблемах с болидом после аварии Мазепина

Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди признал, что болид команды оставляет желать лучшего. О проблемах машины Фиттипальди рассказал после Гран-при Бахрейна. Первая гонка сезона запомнилась неудачным дебютом российского пилота команды Никиты Мазепина. Он попал в аварию уже на первом круге и разбил болид.

«Надеюсь, что обновления к Имоле сделают машину более удобной для управления. На мой взгляд, у нас есть небольшая проблема с поведением болида в «грязном» воздухе», — цитирует Фиттипальди GrandPX.

Мазепин показал худшее время в квалификации. При этом российского пилота развернуло в первой и третьей попытках.

В то же время руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал отказаться от жёсткой критики в адрес Мазепина.

Перед началом сезона Штайнер говорил, что Мазепину и его напарнику Мику Шумахеру нужно многому научиться.