Резервный пилот «Хааса» рассказал о проблемах с болидом после аварии Мазепина

Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди признал, что болид команды оставляет желать лучшего. О проблемах машины Фиттипальди рассказал после Гран-при Бахрейна. Первая гонка сезона запомнилась неудачным дебютом российского пилота команды Никиты Мазепина. Он попал в аварию уже на первом круге и разбил болид.
«Надеюсь, что обновления к Имоле сделают машину более удобной для управления. На мой взгляд, у нас есть небольшая проблема с поведением болида в «грязном» воздухе», — цитирует Фиттипальди GrandPX.
Мазепин показал худшее время в квалификации. При этом российского пилота развернуло в первой и третьей попытках.
В то же время руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал отказаться от жёсткой критики в адрес Мазепина.
Перед началом сезона Штайнер говорил, что Мазепину и его напарнику Мику Шумахеру нужно многому научиться.
- 29 марта 2021
-
13:09
-
12:30
-
11:36
-
10:50
-
10:02
-
09:26
-
01:15
-
01:05
-
01:03
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:32
-
00:26
- 28 марта 2021
-
23:57
-
23:30
-
22:44
-
22:08
-
21:56
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:41
-
20:27
-
20:11
-
20:02
-
19:44
-
19:28