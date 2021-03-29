Вольф прокомментировал жалобы Боттаса на стратегию

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал стратегию команды во время Гран-при Бахрейна. Ранее пилот команды Валттери Боттас выразил недовольство оборонительной тактикой «Мерседеса». Боттас занял третье место позади своего напарника Льюиса Хэмилтона, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Свой первый пит-стоп финн совершил позже Льюиса, из-за чего отстал, а вторая остановка финна длилась почти 11 секунд.
«Я не думаю, что у нас была какая-то особая стратегия. Мы не хотели, чтобы у Боттаса гонка сложилась таким образом. Он потерял позицию на старте гонки. Мы сделали пит-стоп, чтобы отрезать Макса Ферстаппена. И, как мне кажется, в этом вопросе достигли успеха.
Но у нас не было какой-то другой стратегии. Невозможно было сделать лишь один пит-стоп. Нельзя было ехать до самого финиша на «медиуме». «Хард» в середине гонки уже начинал изнашиваться. Других вариантов у нас не было.
Но я понимаю недовольство и расстройство, когда ты сидишь в машине, а у тебя нет достаточной информации», — цитирует Вольфа Motorsport Week.
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