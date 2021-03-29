Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Руководитель «Хааса» рассказал о разговоре с Мазепиным после схода на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Хааса» рассказал о разговоре с Мазепиным после схода на Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал неудачный дебют российского пилота Никиты Мазепина в Формуле-1. Россиянин попал в аварию уже на первом круге Гран-при Бахрейна. В результате он сошёл в самом начале гонки.

«Я сказал Никите, чтобы он держал нос выше и продолжал работу. Конечно, такое начало нельзя назвать идеальным. Но так получилось. Он сильно корит себя.

Но Никита готов вновь выйти на трассу. И мы продолжаем поддерживать его.

Мазепин немного переусердствовал. Но такой у него характер. Ему ещё нужно найти баланс, чтобы не выходить за грань. Я не особо удивлён этим. Он всегда пытается добиться максимума, но нашим болидом нелегко управлять», — приводит слова руководителя «Хааса» GPFans.

Штайнер прокомментировал сход Мазепина на старте Гран-при Бахрейна
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021