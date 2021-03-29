Риккардо: не скажу, что я демотивирован после ГП Бахрейна, но нам нужно много работать

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал результат Гран-при Бахрейна. Первую гонку сезона Риккардо завершил на седьмом месте. При этом в квалификации он был шестым.

«Думаю, что уик-энд получился удовлетворительным. Но во время самой гонки мне не хватало скорости. Нельзя назвать эту гонку хорошей ни по каким стандартам. Нам ещё предстоит проделать большую работу.

Не могу сказать, что я демотивирован. Но нам нужно ещё много работать.

Во время гонки я чувствовал, что опускаюсь всё ниже и ниже. Думаю, что мне ещё нужно научиться лучше понимать болид после всех настроек. Нужно продолжать учиться, но я чувствую, что уже намного ближе к тому, где должен быть. Да, потребуется время», — цитирует Риккардо Racingnews365.