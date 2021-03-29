Дебют Мазепина — третий в списке самых коротких в истории Формулы-1

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно дебютировал в Формуле-1. Его дебют получился одним из самых коротких в истории «Королевских гонок».
Мазепин выбыл уже во время второго поворота первого круга. Российский гонщик в результате аварии разбил болид.
Быстрее Мазепина дебютную гонку завершили лишь Аллан МакНиш и Фелипе Масса. Они во время Гран-при Австралии в 2002 году столкнулись уже в первом повороте. Более того, Мазепин стал лишь третьим пилотом в истории, который в дебютной гонке сошёл с трассы уже во время первого поворота.
После гонки Мазепин взял вину на себя. Он принёс извинения команде, сообщив, что допустил ошибку, которая привела к аварии. Руководитель команды Гюнтер Штайнер поддержал россиянина, призвав дать ему больше времени.
- 29 марта 2021
-
16:18
-
16:08
-
15:47
-
14:45
-
13:09
-
12:30
-
11:36
-
10:50
-
10:02
-
09:26
-
01:15
-
01:05
-
01:03
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:32
-
00:26
- 28 марта 2021
-
23:57
-
23:30
-
22:44
-
22:08
-
21:56
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:41
-
20:27