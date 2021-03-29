Дебют Мазепина — третий в списке самых коротких в истории Формулы-1

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно дебютировал в Формуле-1. Его дебют получился одним из самых коротких в истории «Королевских гонок».

Мазепин выбыл уже во время второго поворота первого круга. Российский гонщик в результате аварии разбил болид.

Быстрее Мазепина дебютную гонку завершили лишь Аллан МакНиш и Фелипе Масса. Они во время Гран-при Австралии в 2002 году столкнулись уже в первом повороте. Более того, Мазепин стал лишь третьим пилотом в истории, который в дебютной гонке сошёл с трассы уже во время первого поворота.

После гонки Мазепин взял вину на себя. Он принёс извинения команде, сообщив, что допустил ошибку, которая привела к аварии. Руководитель команды Гюнтер Штайнер поддержал россиянина, призвав дать ему больше времени.