Вольф — о том, что Ферстаппен вернул позицию Хэмилтону: это спасло нашу победу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ситуацию с четвёртым поворотом трассы в Бахрейне, принимавшей Гран-при Формулы-1.

Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Льюис Хэмилтон, сделавший так 29 раз, — регулярно проходили этот поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.

«Я в таком же замешательстве, как и все остальные. В начале гонки было сказано, что за срез четвёртого поворота не последует санкций.



Затем, во время гонки, мы внезапно услышали, что, если будем продолжать проходить поворот широко, это будет рассматриваться как долгосрочное преимущество и может привести к потенциальному штрафу, который мы обсуждали с гоночным директором.



В конце концов это решение фактически сделало нас победителями гонки. По мнению гоночного директора, Макс прошёл поворот широко и получил преимущество, поэтому и должен был вернуть позицию. Это спасло нашу победу.



Указания, которые мы получаем, должны быть ясными, простыми, а не как роман Шекспира, который можно по-разному интерпретировать.



До гонщиков дошла информация о том, что за срез четвёртого поворота не последует санкций. Спортивный директор ФИА Майкл Маси сказал, что так и есть, в случае если гонщик не получает долгосрочное преимущество», — приводит слова Вольфа Racingnews365.