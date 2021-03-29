Браун: в «Ред Булл» правильно поступили, сказав Ферстаппену вернуть позицию Хэмилтону

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал ситуацию с четвёртым поворотом трассы в Бахрейне, принимавшей Гран-при Формулы-1.
Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Льюис Хэмилтон, сделавший так 29 раз, — регулярно проходили этот поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.
«Думаю, в «Ред Булл» правильно поступили, сказав Ферстаппену вернуть позицию Хэмилтону. Если бы Ферстаппен вырвал преимущество и выиграл гонку, это оставило бы неприятное послевкусие. Мы не хотим видеть, как гонки выигрываются подобным образом», — написал Браун в своей колонке на сайте Ф-1.
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