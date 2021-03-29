Ферстаппен: стратегия «Ред Булл» в Бахрейне была не такой гибкой в плане смены шин

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о выступлении команды на Гран-при Бахрейна. В гонке Ферстаппен занял второе место, уступив пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону.
«Думаю, нам нужно проанализировать, что мы могли сделать лучше в плане тактики. Помимо прочего, наша стратегия была не такой гибкой в плане смены шин. И у нас не было таких шин, как у «Мерседеса». Возможно, нам стоит лучше поработать над выбором резины во время свободных заездов», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
В то время как у обоих пилотов «Мерседес» было по два комплекта новых шин «хард», у Ферстаппена был только один — ещё один он использовал во время свободных заездов.
Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Хэмилтон, сделавший так 29 раз, — регулярно проходили четвёртый поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.
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