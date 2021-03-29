Шумахер: на 90 процентов доволен дебютом, а на 10 процентов — нет

Пилот «Хааса» Мик Шумахер подвёл итоги дебютного Гран-при Формулы-1. По итогам гонки в Бахрейне Шумахер занял 16-е место.

«В целом я бы сказал, что я на 90 процентов доволен, а на 10 процентов — нет: из-за ошибки, которую я допустил, когда меня развернуло после рестарта за сейфти-каром.



К счастью, машина всё ещё была пригодна для вождения, всё было в порядке, так что я смог продолжить ездить и накапливать опыт в течение уик-энда.



Было немного жаль, что я не был в пелотоне, чтобы хотя бы попытаться быть ближе к другим парням на протяжении несколько кругов.



К счастью, с помощью синих флагов я догнал Николаса Латифи и смог почувствовать, каково это — вплотную преследовать соперника и использовать DRS.



В целом я чувствую, что многому научился, и надеюсь, что смогу превратить этот опыт во что-то полезное для следующей гонки», — приводит слова Шумахера PlanetF1.