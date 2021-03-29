Дэвидсон выяснил, какой штраф грозил Ферстаппену, если бы он не уступил позицию Хэмилтону

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон рассказал, какое наказание грозило пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, если бы он не вернул позицию гонщицу «Мерседеса» Льюису Хэмилтону во время гонки на Гран-при Бахрейна.

«Общаясь со стюардами, я спросил, какое в итоге наказание мог бы получить Ферстаппен за это нарушение, и оно составило бы 10 секунд. Поэтому, не выполнив указание дирекции гонки уступить эту позицию, я думаю, что он бы опустился на довольно много строчек», — сказал Дэвидсон.

Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Хэмилтон, сделавший так 29 раз, — регулярно проходили четвёртый поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.