Кто станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021?
28 марта завершился первый Гран-при Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал действующий чемпион, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Второе место в гонке занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Дебютант серии Никита Мазепин крайне неудачно провёл первую гонку в Ф-1 в карьере. Уже на первом же круге россиянин допустил ошибку. По его словам, он чрезмерно атаковал на холодной резине. После наезда на бордюр он нажал на газ и его развернуло. Болид Мазепина улетел в отбойники. Напарник Никиты Мик Шумахер завершил гонку на 16-й позиции.
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