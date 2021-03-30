Цуноде пришлось сдавать задом на стартовой решетке, после того как он ошибся и занял место
Дебютант Формулы-1, пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, оказался в довольно забавной ситуации перед началом Гран-при Бахрейна. Японец занял неправильное место на стартовой площадке перед гонкой. Цунода остановился на месте, которое должен был занять гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. В итоге японцу пришлось сдавать задом, чтобы оказаться на своей позиции. Перес в квалификации был 11-м, а Цунода — 13-м.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
Цунода сменил в «Альфа Таури» россиянина Даниила Квята. Представитель России в нынешнем сезоне является резервным пилотом «Альпин».
После гонки спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признался, что был впечатлён Цунодой. Также Браун назвал Цуноду лучшим новичком Формулы-1 за многие годы.
Браун: Цунода — лучший новичок Формулы-1 за многие годы, удивительный персонаж
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