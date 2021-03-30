Уотт считает, что Феттеля в Формуле-1 в следующем сезоне не будет

Бывший призёр первенства Формулы-3000 Джейсон Уотт поделился мнением о будущем пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Уотт предположил, что Феттель в следующем сезоне не будет выступать в Формуле-1.

«Наверное, Феттель рассчитывал вернуться к прежним результатам в этом сезоне, но мне кажется, что его время уже прошло. Он уже никогда не сможет выйти на прежний уровень. Мне жаль об этом говорить, но у него не было положительных результатов в последние два-три года.

Он был хорошим пилотом раньше в «Ред Булл», но с тех пор Феттель катится вниз. Он допускает глупые ошибки, которые указывают на давление, с которым сталкивается Себ. Если вы спросите меня, то он не будет выступать в Формуле-1 в 2022 году», — цитирует Уотта Ekstra Bladet.