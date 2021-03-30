У болида Риккардо в результате столкновения с Гасли повредилось днище

В «Макларене» сообщили, что болид Даниэля Риккардо был повреждён в результате контакта с машиной гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли во время Гран-при Бахрейна. Риккардо завершил гонку на седьмом месте, начав её шестым. Напарник Риккардо, Ландо Норрис, стал пятым.

«После гонки мы обнаружили повреждение днища машины Даниэля. Болид был повреждён в результате инцидента с Пьером, который врезался в Риккардо в начале гонки. Из-за повреждения машина лишилась значительной части прижимной силы Несмотря на состояние болида, Даниэль использовал свой опыт, чтобы справиться с ситуацией и набрать важные очки для команды. Теперь мы ждём следующую гонку», — цитирует руководителя «Макларена» Андреса Зайдля The Race.