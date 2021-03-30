Логано выиграл гонку NASCAR, проходившую на грунтовой трассе
Минувшей ночью состоялся очередной этап гонок серии NASCAR. Победителем соревнований, проходивших в Бристоле, стал Джоуи Логано. Этап серии проходил на грунтовой трассе. Гонка на грунте в NASCAR проходила впервые с 1970 года.
Логано вышел в лидеры на 193-м круге из 250. Тогда он обошёл Даниэля Суареса. Главным преследователем Джоуи стал Дэнни Хэмлин, но он не сумел обогнать соперника. Более того, Хэмлин в итоге стал третьим, а второе место досталось Рики Стенхаусу-младшему.
Примечательно, что все семь гонок нынешнего чемпионата выиграли семь различных пилотов.
В общем зачёте серии лидирует Хэмлин, набравший 327 очков. Второе место занимает Логано (269), тройку лучших замыкает Мартин Труэкс-младший (247).
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