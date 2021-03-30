Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Логано выиграл гонку NASCAR, проходившую на грунтовой трассе

Логано выиграл гонку NASCAR, проходившую на грунтовой трассе
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Минувшей ночью состоялся очередной этап гонок серии NASCAR. Победителем соревнований, проходивших в Бристоле, стал Джоуи Логано. Этап серии проходил на грунтовой трассе. Гонка на грунте в NASCAR проходила впервые с 1970 года.

Логано вышел в лидеры на 193-м круге из 250. Тогда он обошёл Даниэля Суареса. Главным преследователем Джоуи стал Дэнни Хэмлин, но он не сумел обогнать соперника. Более того, Хэмлин в итоге стал третьим, а второе место досталось Рики Стенхаусу-младшему.

Примечательно, что все семь гонок нынешнего чемпионата выиграли семь различных пилотов.

В общем зачёте серии лидирует Хэмлин, набравший 327 очков. Второе место занимает Логано (269), тройку лучших замыкает Мартин Труэкс-младший (247).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021