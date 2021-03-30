Баттон: не думаю, что Хэмилтону стоит уходить, для этого ещё слишком рано

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением о перспективах своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, который выступает за «Мерседес». По данным ряда СМИ, Хэмилтон может уйти из Формулы-1 по окончании нынешнего сезона.

«Такие ситуации бывают непростыми. Некоторые пилоты хотят уйти, находясь на вершине. Но он будет скучать по Формуле-1. Гонки — его жизнь, чтобы уйти, нужно быть готовым к уходу. Я это знаю.

Я думал об уходе из Формулы-1 в течение нескольких лет. И затем ушёл, принял это решение. Я поступил правильно, решив остаться ещё на несколько лет. Не думаю, что Хэмилтону стоит уходить. Для него ещё слишком рано. На мой взгляд, он ещё может достичь многого.

Возможно, ему стоит сменить команду, попробовать что-то новое? Построить команду вокруг него и бороться за чемпионство вновь», — цитирует Баттона Planet F1.