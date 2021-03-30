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В «Мерседесе» боятся, что болид будет недостаточно быстрым в Имоле и Португалии

В «Мерседесе» боятся, что болид будет недостаточно быстрым в Имоле и Португалии
Авто / Формула-1 0
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Инженеры «Мерседеса» опасаются, что не смогут должным образом подготовить болид к гонкам Формулы-1 в Имоле (Италия) и Портимао (Португалии). Опасения остаются, несмотря на успешный старт «Мерседеса» в новом сезоне. Ранее гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я не думаю, что мы достаточно быстры на высокоскоростных трассах. А таких участков много в Имоле и Портимао. И именно в этом аспекте сейчас у наших соперников есть преимущество.

В Бахрейне другая трасса. Там всегда сильный ветер, большая нагрузка на задние шины. Мы надеемся, что трасса в Бахрейне не является самой оптимальной для нас, ведь у нас был крайне тяжёлый уик-энд. Думаю, мы к концу уик-энда смогли подготовить и наладить работу машины. Но нам пришлось очень много работать», — цитирует главного гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина Motorsport.

«Мерседес» возглавил зачёт Кубка конструкторов, оторвавшись от «Ред Булл» на 13 очков
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