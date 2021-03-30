Ральф Шумахер рассказал, что его тревожит в поведении Феттеля больше всего

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился впечатлениями от дебютной гонки Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», которая у немца явно не задалась. Шумахер рассказал, что его больше всего беспокоит в поведении четырёхкратного чемпиона мира.

«Первая гонка сезона получилась разочаровывающей для Феттеля. В ходе тестов на его машине были технические проблемы, что усложнило старт карьеры в новой команде. Но в гонке Феттель ошибался сам.

Что меня тревожит больше всего, так это то, как он с этим справлялся. Когда он врезался в Окона, то по радиосвязи сразу же начал жаловаться на Эстебана. Но было ясно, что это ошибка Себастьяна.

После гонки Феттель извинился, но вопрос в том, почему такие ошибки продолжаются. С его опытом он должен уметь оценивать такие ситуации лучше, так что он должен задать себе некоторые вопросы. Как бы то ни было, о позициях Феттеля в «Астон Мартин» пока беспокоиться не стоит, сотрудничество только началось. Конечно, всё может ухудшиться, если проблемы продолжатся», — написал немец в своей колонке на сайте Sky Sports.de.