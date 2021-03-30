Штайнер: критики ждут от Мазепина ошибки, чтобы снова винить его

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер намекнул, что неудачное выступление новобранца команды Никиты Мазепина на Гран-при Бахрейна частично объясняется постоянным давлением от болельщиков, которое испытывает молодой россиянин.

«В таких ситуациях всегда хочется доказать свою ценность. Не знаю, как сильно эта критика влияла на него. Мне не хочется винить критиков, но такой опыт в зимний перерыв явно не пошёл на пользу Никите. Мазепину не приходится ждать мягкого отношения к себе. Критики ждут от него ошибки, чтобы снова винить его», — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.

Напомним, Гран-при Бахрейна стал первым в карьере Мазепина в Формуле-1. Россиянин допустил ошибку уже в первой связке поворотов после старта и сошёл с дистанции.