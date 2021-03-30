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Хюлькенберг рассказал, почему согласился быть резервистом в двух командах

Хюлькенберг рассказал, почему согласился быть резервистом в двух командах
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг рассказал, почему согласился выполнять роль резервиста и в «Мерседесе», и в «Астон Мартин». По его словам, это даст возможность ему оставаться в форме и, вероятно, вовремя ухватиться за возможность стать боевым пилотом Формулы-1 в 2022 году.

«Для меня было очевидно, что я хочу остаться в Формуле-1, а также сохранить шанс получить место боевого пилота в 2022 году. В обеих командах я определённо могу научиться чему-то новому и расширить горизонты.

Лучшее, что могу сделать, — оставаться в форме и хвататься за возможность, когда она представится. Я не собираюсь искать варианты в других сериях, контракты это позволяют, но это не входит в мои планы. Что касается моей формы, всегда слежу за тем, чтобы быть в хороших кондициях. Иногда мотивацию найти сложнее, но с моим весом всё в порядке», — приводит слова Хюлькенберга Nextgen-Auto.

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