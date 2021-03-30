Тост — о провале Феттеля в Бахрейне: болид «Астон Мартин» не так хорош
Глава «Альфа Таури» Франц Тост встал на защиту новобранца «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, который получил солидную порцию критики после ряда ошибок и только 15-го места на Гран-при Бахрейна. По словам функционера, машина британской команды не так уж и хороша, как ожидалось.
«Одно дело — теория. И совсем другое дело — реальные условия. На самом-то деле машина «Астон Мартин» не так уж и хороша. Она очень нестабильна, особенно её задняя часть. Как бы то ни было, учитывая опыт Себастьяна, он может помочь команде подтянуться. Он знает, как выигрывать гонки и завоёвывать титулы», — приводит слова Тоста GrandPX.news.
Неудача Феттеля на Гран-при Бахрейна стала одним из самых обсуждаемых событий после гоночного уик-энда.
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