Стюард считает, что Ферстаппен мог не возвращать позицию Хэмилтону и выиграть ГП Бахрейна

Бывший пилот Формулы-1 Эмануэле Пирро, работавший стюардом на Гран-при Бахрейна, считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог стать победителем гонки, если бы отказался возвращать позицию Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Хэмилтон, сделавший так 29 раз, — регулярно проходили четвёртый поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.
«Хэмилтон слишком часто выезжал на обочину, он получал преимущество. Поэтому Майкл Масси призвал «Мерседес» поговорить с Льюисом, чтобы он больше так не делал.
Гоночный директор никогда не может заставить кого-то что-либо сделать. Он может лишь посовтовать. Ферстаппен вернул позицию, вопрос был закрыт. Если бы Ферстаппен не вернул позицию, то получил бы штраф максимум в пять секунд», — цитирует Пирро Corriere dello Sport.
Скорее всего, пятисекундный штраф не помешал бы Ферстаппену выиграть Гран-при.
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