Палмер: у Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном был полушанс, но он выехал на лишние 30 см

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Джолион Палмер поделился мнением о результате Гран-при Бахрейна. Палмер поддержал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который финишировал вторым.
Представитель Нидерландов обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но затем был вынужден вернуть позицию британцу из-за того, что выехал за пределы трассы.
«Критика в адрес Ферстаппена слишком жёсткая, мы говорим о парне, который завоевал поул. У него был один шанс в борьбе с семикратным чемпионом мира, но он выехал за пределы трассы на лишние 30 сантиметров.
Это была отличная возможность победить? Это был шанс. Но, наверное, Ферстаппен думал, что у него будут и другие шансы. У него был один шанс, но нельзя сказать, что он провалил всё.
Если использовать футбольную терминологию, то это не был выход один на один, а, скорее, полушанс. Другого уже не было. В то же время нужно отметить Хэмилтона, он проделал отличную работу на старых шинах», — цитирует Палмера GPBlog.
- 31 марта 2021
-
11:01
-
09:38
-
09:33
-
00:51
- 30 марта 2021
-
23:52
-
22:59
-
21:59
-
20:54
-
19:51
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
15:22
-
14:28
-
13:32
-
12:24
-
11:32
-
10:42
-
09:43
-
00:04
- 29 марта 2021
-
22:57
-
21:56
-
20:54
-
20:34
-
19:59
-
18:47
-
17:59
-
16:18
-
16:08
-
15:47
-
14:45
-
13:09
-
12:30
-
11:36
-
10:50