Палмер: у Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном был полушанс, но он выехал на лишние 30 см

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Джолион Палмер поделился мнением о результате Гран-при Бахрейна. Палмер поддержал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который финишировал вторым.

Представитель Нидерландов обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но затем был вынужден вернуть позицию британцу из-за того, что выехал за пределы трассы.

«Критика в адрес Ферстаппена слишком жёсткая, мы говорим о парне, который завоевал поул. У него был один шанс в борьбе с семикратным чемпионом мира, но он выехал за пределы трассы на лишние 30 сантиметров.

Это была отличная возможность победить? Это был шанс. Но, наверное, Ферстаппен думал, что у него будут и другие шансы. У него был один шанс, но нельзя сказать, что он провалил всё.

Если использовать футбольную терминологию, то это не был выход один на один, а, скорее, полушанс. Другого уже не было. В то же время нужно отметить Хэмилтона, он проделал отличную работу на старых шинах», — цитирует Палмера GPBlog.