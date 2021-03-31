Боттас стал совладельцем хоккейного клуба из родного города

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас приобрёл акции хоккейного клуба «Пеликанс» из города Лахти (Финляндия). Теперь Боттас является третьим по величине акционером клуба.

Финский гонщик приобрёл 10% акций «Пеликанс». Сам пилот родился Лахти, поэтому клуб для него является родным.

«Я посетил один из матчей «Пеликанс» в начале года. И тогда я узнал, что доступны акции. Я начал думать о том, чтобы стать совладельцем и эта идея мне очень понравилась. Я решил приобрести акции, потому что люблю хоккей и стремлюсь поддерживать местный спорт. «Пеликанс» всегда были моей любимой хоккейной командой. И я очень рад, что стал совладельцем», — цитирует Боттаса пресс-служба клуба.

Боттас приобрёл акции типа A и B, которые позволяют ему голосовать по вопросам управления клубом. Также пилот инвестировал в команду.

Со следующего сезона на домашнем стадионе команды появится специальное ложе, которое клуб предоставит Боттасу.

Клуб продолжает испытывать финансовые сложности. На продажу выставлена 1000 акций типа C (без права голоса). Их можно приобрести за € 100 за 1 штуку.