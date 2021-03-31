Нельсон Пике: если бы Ферстаппен выступал за «Мерседес», он бы разнёс Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике поделился мнением о борьбе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам Пике, ему сложно сравнивать двух пилотов, когда они выступают в разных командах.

«В первую очередь нужно учитывать, что в Формуле-1 у команд различные машины с разными возможностями. Поэтому напрямую сравнивать уровень двух пилотов из разных команд нельзя. Но я уверен, что если бы Ферстаппен выступал за «Мерседес», он бы разнёс Хэмилтона.

Макс более агрессивен. Да, он частенько допускает ошибки из-за своего агрессивного пилотажа, но, на мой взгляд, он лучше Хэмилтона. Для Льюиса созданы все условия, ему слишком легко побеждать.

Я не говорю, что Хэмилтон плох. Но его напарник ему явно уступает, а его предыдущий напарник, Нико Росберг, был ещё слабее», — цитирует Пике Motorsport.