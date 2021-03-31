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Хилл: Феттелю нужно изгнать из себя злых духов

Хилл: Феттелю нужно изгнать из себя злых духов
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот «Уильямса», чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о проблемах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Немец провалил первую гонку сезона, проходившую в Бахрейне.

«Феттелю нужно пообщаться с мистиком, который изгонит из него злые духи. Печально смотреть за тем, что происходит с Себастьяном. Думаю, что у него что-то изменилось в психологии. Он явно сделал что-то не так.

Думаю, что у него нарушился психологический баланс. Это как мексиканская игра пината. Нельзя быть не полностью готовым. Боюсь, что дальше будет только хуже, негатив накапливается, как снежный ком. Как только он решит эти психологические проблемы, он снова сможет биться с сильнейшими», — цитирует Хилла RacingNews365.

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