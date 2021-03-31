Экс-инженер «Макларена»: «Мерседес» пожалеет, что оставил Боттаса и не взял Расселла

Бывший инженер «Макларена» Марк Пристли считает, что руководство «Мерседеса» допустило ошибку, решив оставить в команде Валттери Боттаса. По словам Пристли, который в настоящее время является экспертом Формулы-1, «Мерседесу» стоило сделать выбор в пользу Джорджа Расселла, выступающего за «Уильямс».

«Да, я думаю, что руководство «Мерседеса» пожалеет о выборе в пользу Боттаса. Они будут жалеть, если Перес станет сильным конкурентом и сможет вмешаться в борьбу Ферстаппена и Хэмилтона.

У «Мерседеса» всегда было преимущество в виде быстрейшей машины. Если «Мерседес» лишился преимущества, а битва станет более серьёзной с появлением в ней Переса, «Мерседес» точно пожалеет о выборе пилота. Лучшим вариантом был Расселл», — цитирует Пристли Planet F1.