Штайнер: максимум, что может сделать «Хаас», это побороться с «Уильямсом»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер снова скептически отозвался о перспективах команды в нынешнем сезоне. Штайнер признал, что задачей максимум является борьба с «Уильямсом» за девятое место в Кубке конструкторов.

«Скажу так. Пока максимум, что мы можем сделать, это побороться с «Уильямсом». Я реалистично смотрю на вещи. Большего добиться невозможно. Для нас с нашей машиной главное — получение опыта пилотам, которые только пришли в Формулу-1. Им надо подготовиться к следующему сезону, когда наш болид будет более конкурентоспособным. В этом заключается наш план на сезон», — цитирует Штайнера Motorsport Week.

Первый этап сезона для «Хааса» сложился неудачно. Пилот «Хааса» Мик Шумахер финишировал 16-м в Гран-при Бахрейна, а россиянин Никита Мазепин разбил болид уже на первом круге.