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Ферстаппен, Хэмилтон и Боттас повторили рекорд Формулы-1 по количеству совместных подиумов

Ферстаппен, Хэмилтон и Боттас повторили рекорд Формулы-1 по количеству совместных подиумов
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас повторили рекорд Формулы-1 по количеству совместных попаданий на подиум, сообщает Sky Sports.

Гонщики вместе оказались на подиуме в 14-й раз. До этого в тройку лучших 14 раз попадали Хэмилтон, его бывший напарник Нико Росберг и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, на данный момент выступающий за «Астон Мартин». 13 раз пьедестал занимали Феттель, гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер.

Количество совместных попаданий на подиум в Формуле-1

1. Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас — 14
2. Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Себастьян Феттель — 14
3. Себастьян Феттель, Марк Уэббер и Фернандо Алонсо — 13
4. Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен и Дэвид Култхард — 12
5. Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Себастьян Феттель — 12

Хэмилтон побил ещё один рекорд Михаэля Шумахера
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