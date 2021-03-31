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Глава «Макларена» пообещал Риккардо особую награду за первый подиум

Глава «Макларена» пообещал Риккардо особую награду за первый подиум
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун пообещал пилоту Даниэлю Риккардо особую награду за первое попадание на подиум в сезоне-2021.

За попадание в тройку лучших Риккардо сможет сесть за руль автомобиля Chevrolet Monte-Carlo в ливрее компании Wrangler, на которой ездил легендарный гонщик и семикратный чемпион NASCAR Дейл Эрнхардт. Риккардо рассказывал, что Эрнхардт был его кумиром, а его автомобиль является частью личной коллекции Брауна. Пока руководитель команды вручил Даниэлю модельку машины.

«У тебя такая есть? Это круто. У меня чувство, что я тоже должен что-то отдать взамен. А модельку я могу забрать? О да», — сказал Риккардо.

Посмотреть видео можно на странице «Макларен» в «Твиттере».

В гонке на Гран-при Бахрейна Риккардо показал седьмой результат.

Риккардо: не скажу, что я демотивирован после ГП Бахрейна, но нам нужно много работать
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