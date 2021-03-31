Бинотто: «Феррари» до сих пор уступает в плане мотора

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о результатах Гран-при Бахрейна. В гонке пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестой результат, его напарник Карлос Сайнс — восьмой.
«Не думаю, что мы в курсе всех подробностей, но в Бахрейне мы увидели, что уступаем во всех аспектах. Думаю, мы до сих пор уступаем в плане мотора. Конечно, меньше, чем раньше. Так что, думаю, разрыв сократился. Надеюсь, что в следующем сезоне, когда у нас будет новый мотор, мы будем наравне с остальными. Важнее то, что мы работаем в правильном направлении. Это сделает нас сильнее в будущем.
Я чувствую облегчение, потому что мы можем работать на более высоких позициях, и это на самом деле очень здорово для команды. Это помогает сохранять спокойствие и позитивный настрой. Приехав сюда, для меня было важно увидеть прогресс машины и команду, которая наслаждается стабильностью и теперь может работать ещё лучше», — приводит слова Бинотто Racingnews365.
- 31 марта 2021
-
21:42
-
19:43
-
18:50
-
17:59
-
16:18
-
15:16
-
13:29
-
12:26
-
11:40
-
11:01
-
09:38
-
09:33
-
00:51
- 30 марта 2021
-
23:52
-
22:59
-
21:59
-
20:54
-
19:51
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
15:22
-
14:28
-
13:32
-
12:24
-
11:32
-
10:42
-
09:43
-
00:04
- 29 марта 2021
-
22:57
-
21:56
-
20:54
-
20:34
-
19:59
-
18:47