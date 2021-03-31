В «Мерседесе» объяснили, что случилось во время провального пит-стопа Боттаса

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, что случилось во время провального пит-стопа Валттери Боттаса во время гонки на Гран-при Бахрейна.
«Когда машина заехала в боксы, Валттери сделал всё очень аккуратно и хорошо, что всегда помогает команде. Но, к сожалению, когда один из механиков подошёл к колесу и начал отворачивать гайку, ослаблять её, он попытался убрать гайковёрт чуть раньше, чем она была раскручена. В итоге гайка ещё держалась, а гайковёрт отпустил её и, повреждая, продолжил вращаться. Мы называем это обработкой гайки, потому что она начинает крошиться по краям и разрушаться. Это немного похоже на то, когда отвёртка не попадает в резьбу должным образом, и при вращении она начинает повреждаться», — приводит слова Эллисона RaceFans.
Помимо этого, гайковёрт автоматически настроен таким образом, чтобы после откручивания можно было сразу приступить к закручиванию. Поэтому когда механик вновь попытался открутить гайку до конца, он, наоборот, закрутил её обратно.
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