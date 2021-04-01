«Ред Булл» произведёт первое крупное обновление болида на этапе в Португалии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что команда планирует обновление в Португалии. Ранее главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал о планах привезти новинки к этапу в Имоле. Но Марко опроверг эти слова.

«В Бахрейне мы допустили небольшие ошибки. Например, с выбором шин. Проблемы Макса с дифференциалом вначале тоже осложнили работу.

Но мы достигли успеха в нашей задаче, смогли оказать давление на «Мерседес» с самого начала. Теперь нужно выжать максимум, что не удалось сделать в полной мере в Бахрейне.

В Имоле у нас будет практически такой же болид, как в Бахрейне. Но нам нужно исключить ошибки. А затем первое большое обновление запланировано на третью гонку в Португалии», — цитирует Марко F1-Insider.