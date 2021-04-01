Феттель: мне приходится бороться с некоторыми вещами, которые мешают пилотировать болид

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что пока не привык к болиду команды. В «Астон Мартин» немец перешёл из «Феррари» по окончании прошлого сезона. Гран-при Бахрейна Феттель завершил на 15-м месте, ещё и получив штраф за столкновение с Эстебаном Оконом.
«Пожалуй, уик-энд нельзя назвать лучшим или таким, на какой мы рассчитывали. Но мы узнали многое о машине. Посмотрим, как быстро нам удастся решить проблемы.
Но пока я ещё не чувствую себя за рулём болида как дома. Сейчас мне приходится бороться с некоторыми вещами в машине, из-за чего я не могу сосредоточиться на пилотировании болида. Нужно решить эти проблемы.
Конечно, я привыкаю к особенностям машины. Но некоторые вещи добавляют нестабильности. Нужно это решить», — цитирует Феттеля Racefans.
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