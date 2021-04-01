Чжоу Гуаньюй может перейти в «Уильямс» в следующем сезоне

Пилот Формулы-2 Чжоу Гуаньюй в следующем сезоне может оказаться в «Уильямсе», утверждает журналист Джо Сейвуд. По данным источника, по слухам, британская команда готова предложить ему место в Формуле-1.
Гуаньюй Чжоу проводит уже третий сезон в Формуле-2. Он выиграл основную гонку первого этапа сезона в Бахрейне и вышел в лидеры чемпионата.
«Молодой гонщик «Альпин» впечатлил во всех трёх гонках Формулы-2 в Бахрейне. Он создал хороший задел в чемпионате. И в паддоке ходят слухи, что в следующем сезоне он окажется в «Уильямсе». Также есть предположение, что в ходе этой сделки команда перейдёт на двигатели «Рено». Не знаю, хорошая это идея или нет. Но, наверное, лучше быть второй командой с мотором «Рено», чем четвёртой — с двигателем «Мерседес», — написал Сейвуд на своём сайте.
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