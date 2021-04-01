Стартует второй этап чемпионата Forza Motorsport 2021

Стартует второй этап чемпионата и розыгрыш следующего места в гранд-финале турнира в игре Forza Motorsport 7. Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 12 по 16 апреля, финал этапа состоится 18 апреля в 18:00.
Гостями студии и участниками финала 18 апреля станут:
• V1lat — самый популярный русскоязычный киберспортивный комментатор;
• Макс Браун — тик-токер (6,5 млн подписчиков);
• Представитель Team Empire — Ярослав Андреев;
• Любовь Озерецковская — пилот Формулы-3, симрейс-стример.
Официальный автомобиль гонки – BMW M6 GTLM.
Соревноваться участники второго этапа Чемпионата Forza Motorsport 2021 будут на «Трасса Америк».
Участие во втором этапе Forza Motorsport 2021, как и во всём турнире, бесплатное. Зарегистрироваться может любой желающий: сделать это можно здесь.
Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн рублей.
Участник первого этапа, самый титулованный мотогонщик России Макар Юрченко высказался о турнире.
«Тема с киберспортом с каждым днём набирает всё большую популярность, в том числе и среди гонщиков. Несмотря на небольшое количество тренировок, мне даже удавалось прорываться с последних мест в топ-10. Спасибо, что пригласили, было круто. С радостью ещё приму участие в одном из этапов», — сказал Юрченко.
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