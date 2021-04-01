Тост: Цунода однажды станет чемпионом мира, я уверен в этом

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о новичке команды Юки Цуноде. Тост выразил уверенность, что в будущем Цунода сможет стать чемпионом мира. Ранее аналогичный прогноз сделал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.
«Он однажды станет чемпионом мира. Я уверен в этом. Он приехал в Европу из Японии лишь два года назад. Мы говорим о странах с совершенно различными культурами. Нужно быть очень сильным и умным, чтобы так здорово себя проявить в новом месте», — цитирует Тоста Auto Motor und Sport.
Цунода проводит первый сезон в Формуле-1. В «Альфа Таури» японский юниор сменил российского пилота Даниила Квята. Представитель России в нынешнем сезоне является резервным пилотом «Альпин».
После Гран-при Бахрейна спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признался, что был впечатлён Цунодой. Также Браун назвал Цуноду лучшим новичком Формулы-1 за многие годы.
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