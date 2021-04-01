Хэмилтон признал, что ему не стоило стыдить пилотов из-за недостаточной борьбы с расизмом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что, вероятно, поступал неправильно, стыдя конкретных гонщиков и людей за недостаточную борьбу с расизмом. По мнению британца, в данном вопросе надо действовать более дипломатично.

В прошлом сезоне Хэмилтон критиковал экс-пилота «Хааса» Ромена Грожана. Британец говорил, что из-за Грожана гонщикам не удалось договориться о единой позиции по преклонению колена перед Гран-при.

В начале года я активно высказывался и призывал спортсменов участвовать в акциях. Тогда это было правильным. Но затем я понял, что иногда надо быть дипломатичным. Лучше вести разговоры за кулисами и обсуждать ситуацию, чем стыдить людей.

Я постоянно веду разговоры с людьми из мира спорта, направляю им электронные письма, мы общаемся в Zoom по этим вопросам», — цитирует Хэмилтона DailyMail со ссылкой на Wired UK.