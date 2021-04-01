Норрис: Ферстаппена не надо было штрафовать, если бы он не вернул позицию Хэмилтону

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о ситуации, которая сложилась во время Гран-при Бахрейна. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но немного выехал за пределы трассы. После этого гоночная дирекция сказала, что Ферстаппен должен вернуть позицию сопернику. Макс позволил Хэмилтону обогнать себя, после чего британец выиграл Гран-при. Распоряжение гоночной дирекции вызвало большие споры. Норрис встал на сторону Ферстаппена.

«Я не думаю, что Макс должен был получить штраф, если бы он не вернул позицию. Он обогнал Льюиса задолго до того, как выехал за пределы трассы. Он выехал за пределы трассы, когда уже был впереди Хэмилтона», — цитирует Норриса Formula1News.