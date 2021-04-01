Руководитель «Макларена»: Норрис сделал шаг вперёд. Именно так становятся топ-пилотами

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о пилоте Ландо Норрисе.
«В ходе уик-энда в Бахрейне, особенно в квалификации и гонке, мы увидели, что Ландо сделал шаг вперёд. Это то, чего и следует ожидать от молодого гонщика, особенно в первые годы, потому что именно так становятся топ-пилотами в этом виде спорта. Было здорово наблюдать за тем, как он справлялся, потому что он очень хорошо контролировал гонку.
Когда я вижу, как он работает с инженерами, общается во время свободных заездов, квалификации или гонки в стрессовых условиях, понимаю, что он набрался опыта и уверенности за последние два года. Сейчас он показывает всё, чему научился за зиму, и это отражается на времени на круге и скорости в гонке», — приводит слова Зайдля Autosport.
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