Хэмилтон: уверен, Ферстаппен не повторит ошибок Гран-при Бахрейна

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о соперничестве с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в гонке на Гран-при Бахрейна.

Во время гонки многие гонщики — в первую очередь Хэмилтон, сделавший так 29 раз, — регулярно проходили четвёртый поворот очень широко, выезжая на обочину, но не получали предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Макс Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию.

«Нам повезло, что Макс ошибся на четвёртом повороте, но этого больше не повторится, я уверен. Так что, мы должны стать лучше и умнее, учитывая, что у нас не самая быстрая машина на данный момент. Но всё хорошо — я не против выжать из неё больше и изменить ситуацию», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.