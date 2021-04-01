Штайнер: тратить деньги на машину 2021 года было бы полным безумием

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему команда не вкладывалась в разработку автомобиля 2021 года.
«Единственное, что мы сделали, это адаптировали машину под регламент этого сезона. Так что нельзя ожидать, что автомобиль станет лучше. Из-за изменения правил автомобиль на самом деле стал хуже, так как снизилась прижимная сила.
Когда мы начали разработку автомобиля в ноябре прошлого года, мы знали, что не сможем догнать соперников. Зачем тратить деньги? Машина была плохой в 2019 году, она не стала намного лучше в 2020-м, и вдруг мы инвестируем в машину, которая будет участвовать только в 23 гонках? На мой взгляд, это было бы полным безумием.
На каком-то этапе возникает вопрос — если вложить большие деньги, мы будем шестыми? Нет. Седьмыми? Нет. Лучшее, к чему мы могли стремиться, — восьмое место. Тот ли это случай, когда действительно стоит инвестировать в ближайшие шесть месяцев и потерять из виду следующие пять лет? Нет.
В этом году мы будем уступать, но в следующем году, надеюсь, сможем вернуться туда, где мы были в сезоне-2018 (пятое место в Кубке конструкторов. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Штайнера пресс-служба Формулы-1.
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