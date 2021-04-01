Мик Шумахер: буду долго помнить о развороте в Бахрейне

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер, признался, что он ещё долго будет помнить о развороте, который допустил после рестарта на Гран-при Бахрейна.



«Я допустил ошибку в четвёртом повороте. Пока шины не в рабочем окне, сцепление очень низкое. Мне нужно лучше понять этот момент. Я совершил ошибку и буду долго помнить о развороте. Попытаюсь понять, почему это случилось и извлеку из этого урок.



В целом же могу сказать, что доволен Гран-при Бахрейна. Это было долгожданное воплощение мечты. Да, я был немного разочарован ошибкой. 16-е место — не такой уже и плохой результат. Да, мы финишировали последними, но сделали всё, что и были должны», — приводит слова Шумахера-младшего PlanetF1.

Ранее Мик подвёл итоги дебютного Гран-при Формулы-1.